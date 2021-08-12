Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bir süre devam eden yeni vaka sayılarında azalmanın arından virüsün tekrar yükselişe geçtiği belirtildi. Ülkede bir günde 41 bin 145 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken 817 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 32 milyon 77 bin 706'ya çıktığı ülkede son 24 saatte 817 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüsten toplam can kaybı sayısı 429 bin 669'a ulaştı.

Yeni vakaların 23 bin 500'ü Kerala, 5 bin 560'ı Maharaştra'da, 1964'ü Tamil Nadu'da, 1869'u Andhra Pradeş'te, 1826’sı Karnataka’da ve 1078'i Odisha'da görüldü.

Tedavisi süren hasta sayısı 387 bin 987 olan Hindistan'da toplam 31 milyon 260 bin 50 kişinin sağlığına kavuştuğu açıklandı.

523 MİLYONDAN FAZLA DOZ AŞI UYGULANDI

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında, bugüne dek 523 milyon 671 bin dozun üzerinde aşı yapıldığını bildirdi.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" olarak öne çıkıyor.

Resmi açıklamanın 5 katı! Hindistan'da koronavirüsten ölenlerin gerçek sayısı 1,6 milyon New York Times gazetesi, yaptığı araştırmada koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da salgına bağlı ölüm sayısının resmi açıklanandan en az 5 kat fazla olduğunu belirtti.

GERÇEK SAYI RESMİ AÇIKLANANIN 5 KATI

New York Times gazetesindeki analistler, Hindistan'da ölü sayısı 310 bin olarak açıklandığı dönemde gerçek rakamın bunun en az 5 katı olduğunu ifade etti. Onlarca uzmandan görüş alan gazete, daha muhtemel senaryonun ise ülkede Kovid-19’dan ölenlerin sayısının 1,6 milyon olduğunu bildirdi.

Eksik kayıtların eklenmesi ile ölü sayısındaki artış, uzmanların gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği görüşünü destekler nitelikte.

Hindistan'da görülen 'siyah mantar' vakası 27 bini geçti Hindistan'da "siyah mantar" olarak bilinen ölümcül mukormikoz enfeksiyonuna yakalanan 27 binin üzerinde kişinin tedavisinin devam ettiği açıklandı.

Covid-19'u atlatanlarda görüldü: Hindistan'da ilk 'yeşil mantar' vakası Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde koronavirüs tedavisini tamamlayan hastanın kaptığı enfeksiyonun ülkede ilk kez görülen "yeşil mantar" enfeksiyonu vakası olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Sevindiren tespit: Covid aşıları Hindistan varyantına karşı da koruyor İngiltere Halk Sağlığı İdaresi tarafından yapılan araştırma, Covid aşılarının virüsün Hindistan varyantına (Delta) karşı da koruma sağladığını ortaya koydu.