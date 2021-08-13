Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD birliklerinin Afganistan'dan geri çekilme sürecinin başlamasının ardından Taliban, hakimiyet alanını genişletmeye devam ediyor. Taliban, Afganistan’ın en büyük üçüncü kenti Herat vilayetinin merkezini ele geçirerek kontrol altına aldığı vilayet merkezi sayısını son 7 günde 11’e yükseltti. Haftalardır Taliban tarafından kuşatma altında olan Herat, önemli ticaret yolları üzerinde ve İran'a açılan bir kapı olarak görülüyor. Taliban ayrıca, bugün başkent Kabil’e 150 kilometre uzaklıktaki stratejik öneme sahip Gazne vilayet merkezini de ele geçirdiğini duyurmuştu.

TALİBAN'IN ELE GEÇİRDİĞİ YERLER

Taliban güçleri şu ana kadar, Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin merkezi Pul-i Humri ve Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad’ı ele geçirmiş, daha önce de Tahar, Kunduz, Sar-i Pul, Nimruz, Cüzcan, Samangan ve Ferah vilayet merkezlerini almıştı.

Binden fazla sivil çatışmalarda hayatını kaybetti

Afganistan’ın en büyük ikinci şehir olan Kandahar'da ise şiddetli çatışmaların devam ettiği bildirildi. Taliban ilerleyişi nedeni ile binlerce sivil evlerini terk ederek, çatışmalardan kaçmak için başkent Kabil'e göç ediyor. Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Afganistan'da son bir ayda binden fazla sivil öldürüldü.

Taliban’ın teslim olan Afgan askerlerini infaz ediyor iddiası

TESLİM OLAN ASKERLERİ İNFAZ EDİYORLAR

ABD’nin Afganistan Büyükelçili, Taliban'ın teslim olan Afgan askerlerini infaz ettiğine dair haberler olduğunu ifade ederek, bunun "son derece rahatsız edici olduğunu ve savaş suçu teşkil edebileceğini" belirtti.

Save the Children (Çocukları Kurtarın Vakfı) ise, son günlerde Kabil’e yaklaşık 72 bin çocuğun geldiğini ve bu çocukların çoğunlukla sokaklarda uyuduğu ifade etti.

Taliban’ın 90 günde başkent Kabil’i ele geçireceği iddiası

ABD basının bir istihbarat raporuna dayandırdığı habere göre, adı açıklanmayan ABD’li bir yetkili Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i 30 gün içinde kuşatabileceğini ve potansiyel olarak 90 gün içinde ise ele geçirebileceğini öne sürmüştü.

BIDEN 14 NİSAN'DA GERİ ÇEKİLMEYİ DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan’da yaptığı açıklamada Afganistan’daki ABD askerlerinin 1 Mayıs'tan itibaren geri çekilmeye başlayacağını ve sürecin 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. Biden daha sonra ise çekilmenin 31 Ağustos’ta tamamlanacağını açıklamıştı.

Taliban’ın ele geçirdiği Kunduz görüntülendi Afganistan'ın ilerleyişini sürdüren Taliban'ın ele geçirdiği Kunduz'un son hâli görüntülendi. Durum içler acısı...

ABD istihbaratı: Taliban 90 günde Kabil’i ele geçirebilir Taliban, bir haftada Afganistan’da 9 eyalet başkentini ele geçirdi. Bunlar Feyzabad, Ferah, Pul-i Humri, Sar-i Pul, Şibirgan, Aybak, Kunduz, Talukan ve Zaranj. ABD istihbaratı başkent Kabil’in de birkaç ay içinde Taliban’ın eline geçebileceğini değerlendiriyor.