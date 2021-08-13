Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık bünyesindeki Danışma Kurulunun üçüncü doz aşı yapılacak grupların genişletilmesine yönelik tavsiyesini kabul ettiği duyuruldu.

RİSK GRUBUNDAKİLER 3. DOZU OLABİLECEK

Buna göre 50 yaş üstündekiler ile sağlık çalışanları, bağışıklık sistemi zayıf olanlar, tutuklular ve cezaevi çalışanları gibi risk grubunda bulunanlara da aşının üçüncü dozu uygulanacak.

İsrail, geçen ay sonunda 60 yaş üstü kişilere üçüncü doz yapılmasına karar vermişti.

İSRAİL'DE COVİD-19

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede, 5 milyon 834 kişiye Covid-19 aşısının birinci, 5 milyon 409 bin kişiye ikinci, 774 bin kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

Ülkede şu ana kadar virüs nedeniyle 6 bin 604 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 924 bini aştı.

İsrail'de salgında günlük vaka sayıları yükselmeye başladı İsrail'de Delta varyantının hızla yayılması nedeniyle koronavirüs salgınında günlük vakalardaki yükseliş devam ediyor.

İsrail'de araştırma: BioNTech bir tür göz enfeksiyonu ile bağlantılı olabilir İsrail'de birçok tıp merkezi tarafından yürütülen bir araştırmada, Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısının bir tür göz iltihabı ile bağlantılı olabileceği tespit edildiği açıklandı.

İsrail'de üçüncü doz aşılama kampanyası başlatıldı İsrail, 60 yaş üstü kişilere yeni tip koronavirüs (Kovdi-19) aşısının üçüncü dozunu uygulamaya başladı.