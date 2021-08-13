Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Nevada eyaletinde iki gün önce Covid-19 testi pozitif çıkan baba, kendisi gibi Covid’li çıkan çocuğunu Reno şehrinde Marce Herz ortaokuluna gönderdi.

Durumun anlaşılması üzerine okulun ilk gününde 80’in üzerinde öğrenci eve gönderildi. Temaslı oldukları için karantinaya alınan öğrenciler uzaktan eğitim görecek.

BELİRTİ GÖSTERMEYENLER 17 AĞUSTOS'TA DÖNEBİLECEK

Velilere mektup gönderen okul müdürü Brandon Bringhurst, aşıları tamamlanmış çocukların aşı kartlarıyla okula gelip hemen derslere başlamalarını istedi, diğerlerinin de 14 Ağustos’ta Covid testi yaptırmalarını, negatif çıkması ve herhangi bir belirti göstermemeleri halinde 17 Ağustos’ta okula dönebileceklerini bildirdi.

Reno sağlık idaresi yetkilileri, kıt kaynaklarını mahkemelerde heba etmeyeceklerini belirterek sorumsuz baba hakkında suç duyurusunda bulunmayacaklarını açıkladı.

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