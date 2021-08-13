Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de 18 aya yakın bir zamandır John Arthur Noble’dan (75) haber alamadıklarını belirten komşuları, durumu polise bildirdi.

Polis, West Yorkshire’da Huddersfield’daki evinde yaptığı aramada, tek başına yaşayan adamın cesedini buldu.

CESEDİ EN AZ 12 AYLIK

Ceset üzerinde inceleme yapan adli tıp, adamın en az 12 ay önce öldüğünü belirledi.

Polis memuru, içi idrar dolu kaplar, yiyecekler, sigaralar, bira şişeleri ve video kasetlerle dolu bir kanepede bulduğu cesedi ancak “mumyalaşmış” kelimesiyle ifade edebileceğini söyledi.

KARDEŞİNDEN 30, OĞLUNDAN 29 YILDIR AYRI

Noble’ın kardeşi Roy, abisinin 30 sene önce eşinden ayrıldığını, o zamandan bu yana inzivada yaşadığını, kendisinin de onunla ancak mektuplaşarak irtibat kurduğunu söyledi.

Oğlu Gary de alkol ve akıl sağlığı problemleri olduğunu belirttiği babasıyla 29 senedir görüşmediğini ifade etti.