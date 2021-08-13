Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taliban’ın El Kaide’yle yeterince mücadele etmeyeceğini düşünen savunma yetkilileri, terör örgütünün bu sayede güç toplayabileceğini ve ülke dışında güvenlik tehdidi oluşturacağını dile getirdiler. Uluslararası müdahale sonrasında El Kaide’nin büyük güç kaybettiğini ve halen ülkede sadece 200-300 kadar elemanının bulunduğunu belirten Amerikalı bir yetkili, “Korku verecek sayıda değiller. Ama ABD askerlerinin çekilmesinin oluşturacağı boşluk, El Kaide’ye yeniden organize olma fırsatı verebilir” dedi.

"BASKI ORTADAN KALKARSA YENİDEN CANLANIRLAR"

Amerikan Merkez Kuvvetleri Komutanı General Frank McKenzie de geçen ay yaptığı açıklamada, ABD’nin terörle mücadele faaliyetlerinin El Kaide’yi Batı’ya saldırı yapamaz hale getirdiğini belirterek, “Bu baskı ortadan kalkarsa yeniden canlanırlar. Bence kendilerini toparladıklarını ve anavatanımıza saldırılar planlamaya başladıklarını görmemiz an meselesi" demişti.

Taliban durdurulamıyor! Afganistan 18. vilayet merkezini de kaybetti Afganistan'ın, son 8 günde Taliban'a karşı kontrolünü kaybettiği vilayet merkezi sayısının, 18'e yükseldiği öğrenildi.

Taliban’la en üst düzeyde temas Bölgede kalıcı barış ve istikrar için temaslarını sürdüren Türkiye’nin, Afgan hükûmeti ve Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapması bekleniyor.