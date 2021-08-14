Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin California eyaletinde ormanla kaplı alanları küle çeviren ve eyalet tarihinin en büyük yangını olarak kayıtlara geçen felaketin dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına etkisi araştırıldı.

Araştırmacılar, yangınlardan çıkan dumanın koronavirüsün yayılmasına yol açtığını ve akciğeri zayıflatarak semptomları daha şiddetli hale getirdiğini düşünüyor.

YANGINLAR VAKA VE ÖLÜMLERİ TETİKLEDİ

ABD'nin batısındaki büyük orman yangınlarından yükselen dumandaki ince partikül (PM2.5) olarak bilinen kirletici maddelerin, muhtemelen birçok eyalette koronavirüs vakalarında ve ölümlerinde artışa neden olduğu kaydedildi.

Bilim insanları, dumanın belirli yerleşim yerlerinde vaka oranını yaklaşık yüzde 20 oranında artırdığı sonucuna ulaştı. Bazı yerlerdeki koronavirüs ölümlerinin yarısının bu kirlilikten kaynaklanabileceği ifade edildi.

YANGIN DÖNEMİNDE VAKALARDA ARTIŞ YAŞANDI

Konuyla ilgili makalenin yazarlarından Harvard profesörü Francesca Dominici, "Bazı ilçelerde bu ilişki aslında çok kuvvetli. Orman yangınlarının olduğu günlerde koronavirüs vakaları çok arttı. Yangınları bu salgınla birleştirmek gerçekten feci bir etkiye sahip olabilir." diye konuştu.

KİRLİ HAVANIN KORONAVİRÜSE ETKİSİ

Yine aynı konuya dair daha önce yapılan bir araştırma, insanların uzun süreli hava kirliliğine maruz kalmasındaki küçük bir artışın bile koronavirüs ölümlerinde yüzde 11'lik bir artışla ilişkili olduğunu söylüyor. Geçen yıl gerçekleştirilen bir araştırma da dünya genelinde koronavirüs kaynaklı ölümlerin yüzde 15'inin kirli hava tarafından tetiklendiğini gösteriyor.

Pakdemirli: Büyük yangınlar söndürüldü Bakan Pakdemirli, Muğla Köyceğiz yangının kontrol altına alındığını açıklayarak, büyük yangınların tamamen söndürüldüğünü duyurdu.

California tarihinin en büyük 3. yangını devam ediyor: 8 kişi kayıp ABD'nin California eyaletinin tarihindeki en büyük 3. yangını olarak kayıtlara geçen 'Dixie' yangınında en az 8 kişinin kayıp olduğu açıklandı. Yangında şu ana kadar yaklaşık 447 bin dönüm alan küle döndü.

California'da devam eden orman yangınlarında onlarca ev kullanılamaz hale geldi California'da devam eden orman yangınlarında onlarca ev kullanılamaz hale geldiği bildirilirken, eyaletin Nevada sınırında birçok noktada acil durum ilan edildi.