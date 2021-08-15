Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün Mezar-ı Şerif şehrinin kontrolünü ele geçiren Taliban savaşçıları, Özbek general Raşid Dostum’un şehirde saraylara benzeyen evine girdi.

Savaşçılar altın rengindeki koltuklara kurulup altından çay setini kontrol ederken Taliban bu anların videosunu çekip yayımladı.

Türkiye'de bulunan Dostum, ABD askerlerinin çekilmesiyle birlikte Taliban kuvvetleri ilerleyince ay başında ülkesi Afganistan'a dönmüştü. Bir ara Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak da görev yapan Dostum, milisleriyle beraber, Afganistan’da 20 senedir ABD liderliğindeki uluslararası gücün en büyük müttefiklerindendi.

Ülkede tüm büyük şehirlerin kontrolünü ele geçiren Taliban, başkent Kabil'in kenar mahallelerinden girmeye başladı. Kabil, halen ülkede hükümetin elindeki son şehir.