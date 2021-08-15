Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Primer amibik meningoensefalit (PAM) teşhisi konulan çocuğa parazitin, California’da Tehama County’de girdiği gölden bulaştığı sanılıyor.

Aile yakınları, çocuğun ölümüne üzüldüklerini ama artık acı çekmeyeceğini bilmenin kendilerini teselli ettiğini ifade etti.

Naegleria fowleri olarak adlandırılan parazit, kirli sulardan burun yoluyla bulaşıyor.

Hastalık son derece nadir görülüyor.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri kayıtlarına göre, ölümcül amip genellikle nehirler veya göller gibi tatlı sularda bulunuyor, buruna girdikten sonra genellikle ölümcül olan PAM'a yol açıyor.

Kediden bulaşan parazit gözlerini kör etti! İzmir’de yaşayan kimyager Gizem Yalçın (26), makyaj yaparken sağ gözünün görmediğini fark ederken Güzellik Uzmanı Ş.G. (24) ise ipek kirpik uygulaması yaparken sol gözünün görmediğini anladı. İki genç kadın da büyük bir panikle hastaneye giderken yapılan tetkiklerde kedi dışkısında bulunduğu belirtilen toksoplazma parazitinin, Gizem Yalçın ve Ş.G.’nin gözlerinde yaraya yol açtığı anlaşıldı. Sağ gözünü kaybeden Yalçın, kedilerle her zaman haşır neşir olduğunu belirtirken, sol gözünü kaybeden Ş.G. ise kedilerden korktuğu için hiç ilgilenmediğini, parazitin yediği bir yiyecek aracılığıyla bulaşabileceğini söyledi.

Hayvanlardan geçen parazit, iki kardeşin karaciğerini bitirdi Hayvanlardan sebze ve meyvelere, oradan da insanlara bulaşan parazit, Erzurumlu Akbaba ailesinin kâbusu oldu.