Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karayip ülkesi Haiti'de dün 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü, Petit Trou de Nippes kasabasının 8 kilometre dışı olan zelzele büyük hasara sebep oldu. Hastanelerin de zarar gördüğü deprem ölü sayısı 721'e yükseldi. Yaklaşık üç bin kişinin de yaralandığı bildirildi. Başbakan Ariel Henry, afet sebebiyle ülkede bir aylık olağanüstü hâl ilan etti.

2010'DA 216 BİN KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan, nüfusu 11 milyon olan Haiti'de, 11 sene önce de 7.0 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı. Bu felakette 316 bin kişi ölmüş, 300 binden fazla kişi de yaralanmış, ülkenin alt yapısı bürün oranda zarar görmüştü. Haitii afetin yaralarını yıllar boyunca saramamıştı.



Haiti'de 7.2 büyüklüğünde deprem Haiti'nin Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Filipinler’de 7.1 büyüklüğünde deprem Filipinler’in Bonbon kenti açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.