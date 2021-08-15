Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi durdurulamadı. Kabile kadar gelen işgalci güçten kurtulmak isteyen halk, başkenti kaçarak terk ediyor.

34 VİLAYETİN 31'İNİ ELE GEÇİRDİLER

Afganistan’da 34 vilayetten 31’inde kontrolü ele geçiren Taliban'ın başkent Kabil’e girmeye başlamasının ardından, kentte güç kullanmayacağını ve halkın zarar görmeyeceğini duyurmuştu. Taliban’ın Kabil’e girmeye başladığını duyan halk, başkenti terk etmeye başladı. Uzun araç kuyruklarının ulaştığı kentte trafik kitlendi.

CUMHURBAŞKANI GANİ ÜLKEYİ TERK ETTİ

Afganistan İçişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili ise, Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Tacikistan’a gitmek üzere başkent Kabil’den ayrıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Ofisi ise, Cumhurbaşkanı Gani’nin ülkeden ayrıldığına yönelik haberlerle ilgili güvenlik nedeni ile bilgi verilemeyeceğini ifade etti.

Birçok ülke Kabil’deki büyükelçilik personellerini tahliye ediyor

ABD ve Almanya Kabil’de bulunan büyükelçiliklerini güvenlik gerekçesi ile havalimanına taşıdı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada, büyükelçiliğin Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na taşındığını aktarırken, personelin tahliyesi için hazırlık yapıldığını ifade etti. Maas, “Elçilik çalışanlarını, havalimanının askeri bölümüne taşıma kararı aldık. Çalışanlarımızın güvenli tahliyesi için gerekli önlemleri alacağız” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, Kabil Büyükelçilik çalışanlarının binadan ayrılarak havalimanına taşındıklarını açıkladı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde düzenlediği basın toplantısında, İsveç’in Kabil Büyükelçiliğindeki tüm personeli yarına kadar tahliye edeceğini belirtti.

KANADA DİPLOMATİK OPERASYONLARINI DURDURDUĞUNU AÇIKLADI

Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kabil Büyükelçiliğindeki operasyonların askıya alındığı duyurularak, “Afganistan'daki durum hızla gelişiyor. Misyonumuzun emniyetini ve güvenliğini sağlama yeteneğimize ciddi zorluklar getiriyor" denildi. "Kanada'nın Afganistan Büyükelçisi ile görüştükten sonra, Kabil'deki diplomatik operasyonlarımızı geçici olarak askıya alma kararı alındı" ifadeleri kullanılan açıklamada, "Kanada büyükelçiliği, Afganistan'daki güvenlik durumu, personelimiz için uygun hizmeti ve güvenliği garanti etmemize izin verir vermez faaliyetlerine devam edecektir" denildi.

Taliban, başkent Kabil'e girdi! Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e her yönden girmeye başladığı belirtildi. Örgüt, yönetimin "barışçıl" yollardan devralınması için hükümetle görüşmelere başlandığını duyurdu. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk ettiği ifade edildi.

Taliban 5 bin mahkumu serbest bıraktı Afganistan’ın 31 vilayetini kontrol altına alan ve başkent Kabil’e doğru ilerleyen Taliban, Pıli Çarhi’deki hapishanedeki 5 bin mahkumu serbest bıraktı.

Taliban savaşçıları Raşid Dostum’un evine girdi Afganistan'da ilerleyişini durdurulamayan ve bugün başkent Kabil'e giren Taliban savaşçılarının, dün Raşid Dostum'un evine girdikleri görüntüler ortaya çıktı.