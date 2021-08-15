Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Tom Tugendhat, Afganistan'daki mevcut duruma ve ülkesinin oynadığı pozisyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Tugendhat "Süveyş'ten bu yana yaşanan en büyük dış politika felaketi olmasına rağmen, yaklaşık 1 haftadır Dışişleri Bakanı'ndan (Dominic Raab) haber alamadık. Bu yüzden Dışişleri Bakanlığının ne düşündüğünü bilmiyorum.

Afganistan'dan çekilmek, 'stratejik sabır eksikliği'nin işareti... Bu durum, Afgan ordusunun lojistik ve hava desteğini elinden aldı" dedi.



"NATO'NUN TAVRI UTANÇ VERİCİ"

Milletvekili Tugendhat, ayrıca bunun, Taliban'ı cesaretlendirdiğini ve birçok büyük şehri almasına izin verdiğini ifade etti. Parlamenter olmadan önce Afganistan'da 4 yıl görev yaptığını söyleyen Tugendhat "NATO'nun, İngiliz kuvvetlerinin yanında görev yapan bütün Afgan halkını tahliye etmemesi utanç verici" yorumunda bulundu.



"YARDIMSEVERLER RİSK ALTINDA"

Tugendhat "Böyle yaparak Afgan halkını terk ettik ve sonuç ortada. ABD Başkanı Joe Biden ve diğer NATO liderlerinin aldığı karar bu" ifadelerini kullandı. Tom Tugendhat, tercümanlar, korumalar, özel kuvvetler olarak eğitilmiş Afganlar, kız çocukları için okullar açan ve sivil toplum kuruluşlarına yardım eden kişilerin şu anda risk altında olduğunu söyledi. Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer da hükümeti, İngiltere'de de sonuçları olacak olan Afganistan'ın çöküşünü izlerken sessiz kalmakla eleştirdi.



"TALİBAN'I ŞOK İÇİNDE İZLİYORUZ"

İngiltere'de yaşayan Nobel Barış Ödülü sahibi Pakistanlı Malala Yusufzay ise Twitter'dan yardım çağrısında bulundu. Yusufzay "Taliban'ın Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesini tam bir şok içinde izliyoruz. Kadınlar, azınlıklar ve insan hakları savunucularıyla ilgili derin endişe duyuyorum. Küresel ve bölgesel güçleri acil ateşkes çağrısı yapmalı. İnsani yardım sağlanmalı ve mülteciler korunmalı" diye konuştu.



Halk, Taliban'dan kaçıyor Taliban'ın tek tek vilayet merkezlerini ele geçirmesinin ardından, halk Afganistan'dan kaçmaya başladı.



Taliban 5 bin mahkumu serbest bıraktı Afganistan’ın 31 vilayetini kontrol altına alan ve başkent Kabil’e doğru ilerleyen Taliban, Pıli Çarhi’deki hapishanedeki 5 bin mahkumu serbest bıraktı.