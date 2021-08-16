Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan’ın kısa sürede neredeyse tamamında hâkim olan Taliban’dan ılımlı mesajlar geldi. Taliban Kâbil’in barışçıl bir şekilde teslim edilmesi için hükûmet güçleri ile müzakerelerin sürdüğünü açıklarken, Afganistan İçişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili ise Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Tacikistan’a gitmek üzere başkent Kâbil’den ayrıldığını bildirdi. Yerel kaynaklar, Kâbil’deki havaalanının Afganistan’dan tek çıkış yolu olarak kaldığını açıkladı.

10 BİN MAHKÛM SERBEST

Kâbil’e her yönden giren Taliban, kentten ayrılmak isteyen herkese güvenli geçiş sağlanabileceğini duyurarak kadınların korumalı bölgelere geçmesi çağrısında bulundu. Kâbil’e doğru ilerleyen Taliban, Kâbil’in 13 kilometre güneydoğusunda yer alan Puli Çarhi’deki hapishanede bulunan 5 bin mahkûmu serbest bıraktı. Hapishanede bulunan yaklaşık 5 bin mahkûm arasında Taliban güçlerinin yanı sıra siyasi tutuklular ve DEAŞ’lıların bulunduğu ifade ediliyor. Taliban’ın Bagram hava üssünü ele geçirdiği ve Bagram hapishanesinde bulunan 5 bin mahkûmu da serbest bıraktığı ifade ediliyor.

MÜZAKERELER BAŞLIYOR

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban’ın başkente girmesinin ardından yönetimin devri için müzakerelere başlanacağını duyurdu.

Afganistan İçişleri Bakanı Vekili General Abdul Settar Mirzakval, Kâbil halkına seslendiği konuşmasında “Afganistan İçişleri Bakanı Vekili sıfatıyla bütün emniyet güçlerinin, özel kuvvetlerin ve diğer personelin şehrin güvenliğini sağlamak için farklı yerlerde görevlerini sürdürmelerini emrettim. Halkımız hiç endişe etmesin. Şehirde şu an güvenlik sorunu yok” ifadesini kullandı.

Afganistan İçişleri Bakanı Vekili ayrıca başkentin kenar mahallelerine giren Taliban’ın Kâbil’e saldırmayacağını belirterek “Yönetim, barışçıl şekilde geçici idareye teslim edilecek. İktidar geçişi barışçıl şekilde gerçekleşecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan Savunma Bakanı Vekili Bismillah Muhammedî de yayınladığı video mesajında, Kâbil’in güvenliğine dair teminat vererek Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin siyasi seçkinlere Taliban ile anlaşmaya varma yetkisi verdiğini ve bir anlaşmaya varılana kadar Kâbil’e saldırı olmayacağını dile getirdi.

TALİBAN’DAN ‘AF’ AÇIKLAMASI

Taliban, savaşçılarına Afganistan’ın başkenti Kâbil’in kapılarında kalmaları talimatı verildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan hükûmeti ile Kâbil’in barışçıl bir şekilde teslim olması için görüşmeler yapıldığını duyurdu. Mücahid, Kâbil’in yoğun nüfusu nedeniyle çatışmalara girmeyeceklerini, başkent merkezini müzakereler yoluyla almak istediklerini açıkladı. Sözcü, kimseden intikam alma amaçlarının olmadığının altını çizdi ve hükûmet ve orduya hizmet eden herkesin affedileceğini duyurdu.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, hükûmet güçlerini Kâbil’deki yasa ve düzenini korumaya çağırırken Taliban’dan ‘güç transferi bir an önce tamamlansın’ çağrısı geldi. Taliban Sözcüsü Şahin, bunun birkaç gün içinde gerçekleşmesini umduklarının altını çizdi. Sözcü, Gani ve diğer liderlere ‘birlikte çalışalım’ çağrısı yaptı. Sözcü ayrıca kadınların evlerinden ayrılmalarına izin verileceğini açıkladı. ‘Medyanın herkesi eleştirmesine izin verilecek’ diyen sözcü, itibar suikastından uzak durulmasını istedi. Sözcü ayrıca idam ve recm gibi cezalarda kararın mahkemeler tarafından verileceğinin altını çizdi. Şahin, ‘Bütün Afganların katılacağı kapsayıcı bir Afgan hükûmeti arayışındayız. Politikamız kadınların eğitime ve işe erişebilmesidir’ dedi.

Öte yandan eski Afganistan İçişleri Bakanı Ali Ahmed Celâli’nin Taliban liderliğindeki geçiş hükûmetine başkanlık edeceği açıklandı. Afganistan Millî Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah’ın da aralarında bulunduğu Afgan hükûmetinden oluşan bir heyetin, Taliban temsilcileriyle görüşmek üzere Katar’a gittiği kaydedildi. Görüşmede Afgan temsilciler ve Taliban liderlerinin güç değişimi sürecini değerlendirmesi bekleniyor. Doha’daki görüşmelere ABD’li yetkililer de katılacak.

ABD: SALDIRI CEVAPSIZ KALMAZ

Bu arada Amerikan askerlerin, ABD’nin Kâbil Büyükelçiliğini tahliye etmeye başladığı bildirildi. ABD Başkanı Joe Biden, Kâbil Büyükelçiliğinde görevli personelin güvenli şekilde Afganistan’dan tahliyesi için gönderilecek asker sayısını 3 binden 5 bine çıkardığını duyurdu ve muhtemel Taliban saldırısına hızlı ve güçlü askerî bir karşılık vereceklerini belirtti.

Biden, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve diğer Afgan yetkililerle görüşmesi talimatını verdiğini, ülkede şiddetin sona ermesi ve siyasi bir çözüme varılması konusunda çalışılması gerektiğini kaydettiğini vurguladı.

Biden, açıklamasında, “Doha’da bulunan Taliban temsilcilerine, Afganistan’daki ABD askerini ve görevimizi tehlikeye atacak herhangi bir eyleme girişmeleri durumunda hızlı ve güçlü bir askerî karşılık verileceğini ilettik.” ifadesini kullandı. Rusya ise Kâbil’deki elçiliğini boşaltmak gibi bir planının olmadığını açıkladı.

Bir milyon sivil evlerinden oldu

Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri artırdı. Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 2021’in ilk yarısında 1.659 sivil hayatını kaybederken son bir ayda 1.000’den fazla sivil hayatını kaybetti. Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık bir milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı. BM, 18 milyon Afgan’ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.

ABD hassas belgeleri imha etti

ABD’nin elçilik binasının bulunduğu bölgeden dumanlar yükseliyor. AP tarafından çekilen karelerdeki dumanın nedeninin ise elçilik çalışanlarının ‘hassas materyalleri’ yok etmesi gösteriliyor. Zira ABD basını dün, Dışişleri Bakanlığının diplomatlara bu yönde yazılı bir emir geçtiğini sayfalarına taşımıştı.

20 yıl sonra yeniden döndüler Amerikan ordusunun 11 Eylül saldırısı sonrası işgal ettiği Afganistan’ın başkenti Kâbil’den çıkarılan Taliban 20 yıl sonra yeniden geri döndü.