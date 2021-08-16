Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de eğitim merkezi adı altında çok sayıda toplama kampı bulunurken bu, komünist rejiminin yurt dışında “karanlık tesislerine” dair ilk ifşaat oldu. Wu Huan (26) isimli kadın, nişanlısının Çin rejimi tarafından muhalif olarak kabul edildiğini, kendisi de bu yüzden Çin’e iade edilmemek için kaçtığını anlattı. Associated Press ajansına konuşan Wu, Dubai’de bir oteldeyken kaçırıldığını ve hapishaneye çevrilen bir villaya atıldığını söyledi. Hapishanede iki Uygur tutuklu gördüğünü anlatan Wu, sorgulanmış, tehdit edilmiş ve kendisine zorla nişanlısı Wang Jingyu’yu (19) suçladığı belgeler imzalatılmış. Sonunda 8 Haziran’da serbest bırakılan Wu, önce Ukrayna’ya, orada nişanlısıyla buluşarak Hollanda’ya kaçtı. Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Hua Chunying iddiaları yalanlarken Dubai yetkilileri AP’nin çok sayıdaki telefon ve mesajlarını cevapsız bıraktı.

Tayvan'da Sinica Akademisi’nde yardımcı doçent olan Yu-Jie Chen, başka bir ülkede hapishane bulundurmasının, Çin'in hem iade anlaşmalarını imzalamak gibi resmi yollarla hem de vizeleri iptal etmek veya ailelerine baskı yapmak gibi resmi olmayan yollarla vatandaşlarını ülkeye geri getirmek için elinden gelen her şeyi yapma girişimleriyle uyumlu olduğunu ifade etti.

DUBAİ’NİN MAZİSİ KARANLIK

Dubai daha önce de Uygur kökenli kişileri sorgulayıp Çin’e iade etmişti. İnsan hakları kuruluşları, Dubai’nin kendisinin de gizli gözaltı merkezleri olduğunu bildirdi. Dubai’de gözaltına alınanlar için bir avukatlı bürosu kuran Radha Stirling, şimdiye kadar villalarda tutulan Kanada, Hindistan ve Ürdün vatandaşları gibi 10’dan fazla kişiyle çalıştığını belirterek, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin insanları müttefik yabancı hükümetler adına gözaltına aldığında şüphe yok. Hele Çin gibi güçlü bir müttefikten gelen bir talebe omuz silkeceklerini hiç sanmıyorum” dedi.

VİLLA HAPİSHANESİ

Götürüldüğü 3 katlı villanın odalarının kalın metal kapılarla hapishane hücresine çevrildiğini ifade eden Wu, üçüncü günde kendisini Li Xuhang olarak tanıtan ve Çin’in Dubai konsolousluğunda çalışan biri tarafından sorgulandığını ifade etti. Li Xuhang, konsolosluğun web sitesinde başkonsolos olarak görülüyor. Ajansın yorum için ısrarlı aramalarına rağmen ne konsolosluk ne de Li herhangi bir açıklama yapmadı.

Anavatanını çok özlediğini belirten Wu, “Maalesef bizi aldatanlar Çinli. Vatandaşlarına zarar verenler de bizzat kıendi vatandaşlarımız” diye konuştu.