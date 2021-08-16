Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Afganistan'daki durum ile ilgili konuştu. Kirby, Kabil'deki Amerikalıların ve kendilerine destek olan Afganların tahliyesinin sağlanması amacıyla ülkeye ilave bin asker daha gönderme kararı aldıklarını duyurdu. Sözcü Kirby, tahliye işleminin güvenli bir şekilde yapılmasının tek amaçları olduğunu belirtti. Kirby, bu kararla ABD yönetiminin tahliye operasyonu için Afganistan'a gönderdiği ilave asker sayısının yaklaşık 6 bini bulduğunu ifade etti.

Afgan askerler uçaklarla kaçıyor Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından ülkede kaos yaşanıyor. Halk ve askerler, can havliyle kaçmaya çalışıyor. Bu kapsamda, Özbekistan sınırlarına geçen bir askerî uçak düşürüldü.

"TÜRKİYE İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

John Kirby, Kabil Havaalanında bütün askeri ve sivil uçuşların da durdurulduğunu aktararak "ABD askeri güçleri, bölgeyi insanlardan temizlemek için Türk ve diğer uluslararası güçler ile çalışıyor. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz" dedi.

Afganistan’daki Türkler yurda giriş yaptı ​Afganistan'da bulunan 324 Türk vatandaşı, THY’nin TK707 sefer sayılı tahliye uçuşuyla yurda getirildi. Terminale alınarak PCR testi yapılan yolcuların 10 gün süreyle evde karantinada tutulması bekleniyor.

Afganistan’dan dehşete düşüren görüntüler! İnsanlar uçaklardan yere çakıldı Taliban’ın başkent Kabil’e girmesinin ardından, ülkeden kaçmak isteyenler Kabil Havaalanı’na akın etti. Ülkeden gelen son görüntülerde ise bir tahliye uçağının havalandıktan sonra uçaktan insanların düştüğü görüntülendi.