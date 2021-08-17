Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaralılardan biri yetişkin, diğerleri çocuk. Elektrikli arabanın altında kalan ve durumu kritik olan bir çocuk, hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

Üç çocukta da ciddi yaralanma olduğu belirtilirken diğer yaralılar da hastaneye kara yoluyla nakledildi.

Kazaya karışan araba çekiciye yüklenilerek götürüldü.

Polis, kazanın muhtemelen “sürücü hatasından” meydana geldiğini bildirdi. Prestijli Ardingly Koleji’ne 13 ve 18 yaş arasındaki öğrenciler gidiyor.

Elon Musk’tan Tesla uyarısı: Otomatik sürüş sistemine bel bağlamayın Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, tam otomatik sürüş sisteminin son versiyonunu piyasaya sürdü. Yeni yazılımla sistem, trafik kurallarına otomatik olarak uyacak, gerektiğinde şeridi kendisi değiştirecek.

Tesla'dan ilk çeyrekte rekor kâr ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kârı, bu yılın ilk çeyreğinde 438 milyon dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Tesla’daki otomatik pilot sistemi kolayca devre dışı bırakılabiliyor ABD'nin Texas eyaletinde ağaca çarparak alev alan ve içindeki iki kişiyle birlikte kül olan Tesla araç, gözleri bu firmanın sürücüsüz araçlarına çevirdi. Tesla CEO'su Elon Musk, kaza sırasında otomatik pilotun devrede olmadığını söyledi.