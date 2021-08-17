Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kiracı bir sene kira ödemediği gibi evi de adeta çöplüğe çevirmiş. Odalar binlerce bira kutusuyla dolu, her yer pislik içinde, duvarları örümcek ağları sarmış, tuvaletler taşmış.

Boşaltılan evi görünce büyük şok yaşayan ev sahibi, bir temizlik firmasıyla anlaştı. Firmanın yöneticisi Freddie Gillium-Webb (29), “Kokudan eve giremedim. Çok zorlu bir iş ama bir şekilde temizleyeceğiz” dedi.

Temizlik boyunca 100 büyük torba ve on şişe çamaşır suyu kullanıldı. Çalışanlar temizlik boyunca 3 kez koku ve pislikten rahatsızlandı.