Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından başkentte hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Taliban yönetimi altında yaşamak istemeyen birçok Afgan, ülkeden ayrılmak için Kabil Havaalanı'na akın ederken, ülkede kalan Afganlar ise dükkanlarını açarak gündelik hayatlarına devam ediyor. Taliban üyelerinin ise, sokaklarda ellerinde silahlar ve sırtlarında roket atarlar ile gezdiği, başkent sokaklarında çatışma ve yıkım olmadığı görüldü.

"HERKES İÇİN GENEL AF İLAN EDİLDİ"

Taliban yetkilileri tarafından dün yapılan açıklamada, eski Afgan hükümet yetkilileri için genel af ilan edildiği belirtilmiş, eski yetkililerin görevlerine geri dönmesi yönünde çağrıda bulunulmuştu. Taliban, "Herkes için genel af ilan edildi. Bu nedenle rutin hayatınıza tam bir güvenle devam edebilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

KOLLUK KUVETLERİNDEN İNTİKAM ALMA PLANLARI YOK

Öte yandan Kabil'de Taliban'ın kontrolü ele geçirmesi üzerine Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise ülkeyi terk etmiş, Batılı ülkeler vatandaşlarını ve diplomatik personelini Afganistan'dan tahliye etmeye başlamıştı. Ayrıca Kabil Üniversitesi ve Eğitim Bakanlığı binasının kontrolünü ele geçiren Taliban, kadınların okuma ve çalışma fırsatına sahip olacağını duyurmuş, fakat Kabil'deki çoğu okul ve üniversite pazartesi günü kapalı kalmıştı. Bunlara ek olarak Taliban güçleri, Afganistan'ın eski hükümet yetkililerinden ve kolluk kuvvetlerinden intikam alma planlarının olmadığını da ifade etmişti.

ABD, Kabil'e bin asker daha gönderiyor NATO'nun Afganistan'dan çekilmesinin ardından ülkenin kontrolü Taliban'a geçti. Başkent Kabil'de büyük bir kaos yaşanırken ABD, tahliye operasyonuna destek olması amacıyla takviye ekip göndereceğini açıkladı.

ABD Kabil Havalimanı'nda hava operasyonlarına yeniden başlıyor ABD askerleri tarafından 2 Afgan'ın öldürülmesi ve Kabil Havalimanı'nda yaşanan kaosun ardından hava operasyonlarını geçici olarak askıya alan ABD'li yetkililerin, olayların kontrol altına alınmasının ardından hava operasyonlarına yeniden başlayacağı bildirildi.