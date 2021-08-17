Son değrem haberi Güney Atlantik'ten geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Güney Atlantik'te 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ve tsunami uyarısı yapılmadığı bildirildi. EMSC, depremin Güney Sandwich Adaları'nın bulunduğu bölgede ve yaklaşık 96 kilometre kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.
Haiti’de 7,2’lik depremin bilançosu ağırlaşıyor! Haiti’nin Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda geçen cumartesi günü meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı artıyor.
Doğu Anadolu’yu bekleyen tehlike: Deprem! Doğu Anadolu Fay Hattı’nda 700 yıldır 7 ve üzeri herhangi bir deprem olmaması uzmanları korkutuyor. Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Osman Hansu, “Gaziantep’in 38 kilometre uzağından geçen Türkoğlu’ndaki ana kırıkta 700 yıldan fazladır 7 ve üzerinde bir deprem olmadı, dolayısıyla bu 5 ay sonrada olabilir, 5 yıl sonrada olabilir ama olacak, maalesef ki olacak” dedi.
Güney Atlantik’te 6.1 büyüklüğünde deprem oldu
Güney Atlantik'te 6.1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadığını bildirdi.
Son değrem haberi Güney Atlantik'ten geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Güney Atlantik'te 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ve tsunami uyarısı yapılmadığı bildirildi. EMSC, depremin Güney Sandwich Adaları'nın bulunduğu bölgede ve yaklaşık 96 kilometre kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.
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