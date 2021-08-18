Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya'da koronavirüs vakalarının artması sonrası ilan edilen kısmi olağanüstü halin kapsamının genişletildiği belirtildi.

Covid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi düzenlediği toplantıda, vaka artış trendini düşürmek istediklerini söyledi. Nişimura Yasutoşi, hükümete bağlı Covid-19 Danışman Heyeti'nin tavsiyesi sonrası kısmi olağanüstü halin kapsamının genişletilmesi kararını aldıklarını kaydetti.

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Buna göre kısmi olağanüstü hal kapsamına Miyagi, Yamanaşi, Toyama, Gifu, Mie, Okayama, Hiroşima, Kagawa, Ehime ve Kagoşima eklendi.

20 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yeni karara göre kısmi olağanüstü hal toplam 16 eyalette 12 Eylül'e kadar sürecek.

Japonya’da günlük vaka sayılarında artış Japonya’da günlük Covid-19 vakalarının sayısı art arda 2 gün boyunca 20 bini aştı. Ülkede dün rekor sayıda 20 bin 365 vaka görülürken, son 24 saatte ise 20 bin 151 yeni vaka tespit edildi.