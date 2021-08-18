Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklama Kerkük Polis Müdürlüğünden yazılı olarak yapıldı, eylem hazırlığındaki 32 DEAŞ'lı yakalandı. İstihbarat üzerine harekete geçen ekipler Kerkük'teki Panca Ali semtinde bulunan bir adrese baskın düzenlendi. Baskında 32 DEAŞ'lı teröristin yakalandığı kaydedildi.

YAKALANANLAR 'UYUYAN HÜCRELERİNDEN'

Yakalananların DEAŞ'ın "uyuyan hücrelerinden" olduğu ve kentin istikrarını bozmak için eylem hazırlığı içinde bulunduğu bildirildi. Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.



"Öldü" denilen DAEŞ yöneticisi Ankara'da yakalandı Irak'taki kayıtlarda ölü olarak gözüken ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hayatta olduğunun anlaşılması üzerine Ankara'da yakalanan "Ebu Yusuf" kod adlı DAEŞ yöneticisi Haydar Kerim, Sakarya'da tutuklandı.



Irak Başbakanı Kazımi: 2020 yılında DAEŞ'in kökünü kazıdık Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkesinin bu yıl terör örgütü DAEŞ'i tamamen ortadan kaldırdığını, 2021'de ülkedeki güvenlik durumunun daha iyi olacağını belirtti.