Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pazar gecesi bölgenin finans merkezindeki Beaver Caddesi yakınlarında bulunan Broadway'deki Chase bankasında, 51 yaşındaki bir adam bankamatik önünde dururken, saldırgan, elindeki balta ile kafasına ve uyluğuna vurarark kaçtı. Kaçarken baltayı da olay yerinde bıraktı. Saldırıya uğrayan adam aldığı darbelerle kanlar içinde kalırken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Talihsiz adam kaldırılığı hastanede yoğun bakıma alındı.



'ADAM ÇIĞLIK ATIYORDU'

Bir görgü tanığı The New York Post'a "Başından yaralanan adam çığlık atıyordu. İnsanlar bağırıyordu ve adamın yere uzandığını gördük. Çok kan vardı." dedi.



O ANLAR KAMERALARA DA YANSIDI

Olay 15 Ağustos’ta yaşanırken, olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri bugün ortaya çıkmasının ardından sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerde, saldırganın çantasından bir balta çıkardığı ve ATM’de bulunan adama defalarca balta ile vurduğu ve balta darbelerinden kendini korumaya çalışan adamın kanlar içinde kaldığı görüldü. Saldırgan daha sonra ise ATM’lerin ekranlarını kırmasının ardından baltasını bırakarak olay yerinden ayrıldı.



ABD basınında yer alan haberlerde, baltalı saldırganın dün geç saatlerde gözaltına alındığı aktarılırken, baltalı şahsın adama neden saldırdığı bilinmiyor.



Kocasının baltalı saldırısına uğrayan kadını KADES kurtardı Manisa'da meydana gelen olayda bir kadın kocası tarafından baltalı saldırıya uğradı. Kocasının öldüresiye saldırdığı kadını yapmış olduğu bir hamle kurtardı.



Londra'da baltalı şahıs paniği İngiltere’nin başkenti Londra'da bulunan Buckingham Sarayı yakınlarında üzerinde balta taşıyan bir şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.