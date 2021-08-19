Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya Milli Takımı'nın ve Milan'ın eski yıldızlarından Andrea Bertolacci, Karagümrük'ten kopmak üzere...

KARAGÜMRÜK SICAK BAKMIYOR

İtalyan basını, tecrübeli oyuncuya İtalya'dan Genova başta olmak üzere birkaç kulübün talip olduğunu, ancak Karagümrük'ün başarılı futbolcuyu bırakmaya sıcak bakmadığını belirtiyor.

İtalyanlar Pereira'nın gözdesine talip! Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve Teknik Direktör Pereira'nın gözdesi haline gelen Miha Zajc için İtalyanlar devreye girdi.