Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından başkent Kabil’den tahliyeler devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ve ABD'li Tümgeneral William Taylor Afganistan’daki son gelişmelere ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Taylor, ABD ordusunun Afganistan'dan tahliyeleri hızlandırdığını ve 14 Ağustos'tan bu yana 7 bin sivilin ülkeden çıkarıldığını belirtti. 12 C-17 tipi askeri nakliye uçağının son 24 saat içinde 2 bin kişi ile birlikte Kabil’den ayrıldığını aktaran Taylor, hava durumu gibi farklı etkenlere bağlı olarak ABD ordusunun günde 5 bin ila 9 bin kişiyi tahliye edecek uçağa sahip olduğunu ifade etti.

TEMMUZ'DAN BU YANA 12 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Taylor, şu anda Kabil Havalimanı'ndaki tahliye çalışmalarına 5 bin 200’den fazla ABD askerinin destek verdiğini ve bu sayının artacağını aktardı. Kabil Havalimanı’nda yaşanan kaos ve izdihamın ardından havalimanına giriş için birden fazla kapı olduğunu belirten Taylor, geçtiğimiz temmuz ayının sonundan bu yana yaklaşık 12 bin kişinin Kabil’den tahliye edildiğini belirtti.

ABD SAVAŞ UÇAKLARI KABİL SEMALARINDA

ABD savaş uçaklarının güvenliği sağlamak için Kabil üzerinde uçtuğunu belirten Taylor, “Amerikalıların güvenliğini sağlamak için sürekli olarak derinlemesine değerlendirmeler yapıyoruz. Bu hedefe ulaşmak için cephaneliğimizdeki tüm araçları kullanacağız" dedi.

TALİBAN ABD'LİLERİN HAVALİMANINA GEÇİŞİNE ENGEL OLMUYOR

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Taliban’ın herhangi bir düşmanca etkileşimde bulunmadığını ve grubun Amerikan vatandaşlarının havaalanına geçişini engellemediğini belirtti. Kirby, "Havaalanındaki operasyonlarımızda halkımıza yönelik herhangi bir saldırının güçlü bir yanıtla karşılanacağını Taliban'a açıkça belirttik" dedi.

GELECEKTEKİ OLASI OPERASYONLAR HAKKINDA KONUŞMAYACAĞIM

Ordunun Kabil üzerinde hava saldırıları düzenlemeye hazır olup olmadığı sorulduğunda ise Kirby, "Gelecekteki olası operasyonlar hakkında konuşmayacağım" ifadelerini kullandı. Kirby, 31 Ağustos’un tahliyeler için son tarih olduğunu ifade ederek, "31 Ağustos sonrası için spekülasyon yapmayacağım" dedi.

KABİL'DE BOL MİKTARDA YAKIT VAR

ABD ordusunun Taliban'dan yakıt alıp almadığı sorulduğunda ise Kirby, Kabil'deki havaalanında bol miktarda yakıt bulunduğunu ifade etti.

Afganistan'da değişim sancısı Hayatları savaş meydanlarında geçenleri şimdi güvenlik, ekonomi, siyaset ve kültür alanında zorlu bir imtihan bekliyor. Sadece Afganistan’ı değil tüm bölge ülkelerini yakından ilgilendiren bu değişim sancılı geçecek

Biden'dan Afganistan açıklaması: Kaos olmadan çıkamazdık ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararına yönelik açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan "kaos olmadan" çekilmenin bir yolu olmadığını söyledi.