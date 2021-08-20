Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’i ele geçirmesi sonrasında 50 binden fazla kişi ülkeden kaçmak üzere havaalanı etrafında bekliyor.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, bölgede mahsur kalanları kurtarmak için her yola başvurduklarını, tek bir koltuğu bile zayi etmemeye çalıştıklarını söylese de ülke, uçaklarda çok az sayıda kişi taşımakla suçlanıyor.

"BU BİR SKANDALDIR"

Kabil’de yaşayan ve kaos ortamında karısından ayrı düşen eski İngiliz komando Paul 'Pen' Farthing, İngiltere’ye yardım için gönderilen dev Norveç uçağının içeriden çekilmiş fotoğrafı Twitter’da yayımlayarak, “Eşim Kaisa sonunda memlekete dönmenin bir yolunu buldu. Ama bu uçak boş. Kabil havaalanının dışında ülkeden kaçmak isteyen binlerce kişi varken bu bir skandaldır” ifadesini kullandı.

Bir Alman Airbus A-400M uçağı da 150 kişi alabilecekken sadece 7 kişiyle havalanmıştı.

İngiliz uçaklarında bundan sadece biraz fazla kişi olduğu ifade ediliyor.

DIŞARIDA BEKLEYENLER ASKERLERE YALVARIYOR

Dışarıda bekleyenler, havaalanına alınmak için ABD ve İngiltere askerlerine yalvarıyor.

Taliban'dan kaçış... Binlerce kişi ülkeyi terk etmek için birbirini ezdi Afganistan’da ilerleyişini sürdüren Taliban’ın Kabil’e girmesinin ardından birçok ülke tarafından tahliye çalışmaları yürütülürken, binlerce kişi korku ve panikle ülkeyi terk etmek için birbirini ezdi.