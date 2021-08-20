Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Ohio eyaletinde dehşet verici bir tren kazası yaşandı. Bir tır, Columbus’un 150 kilometre kuzeybatısındaki Columbus Grove köyünde hemzemin geçitte mahsur kaldı. Bu sırada aniden bir hızlı tren belirdi ve tırın dorsesini biçti.

Adeta geliyorum diyen kazada tır mahsur kalırken, çekime başlayan Mark Myers, görüntülerde tren belirince dehşet içinde tıra, "Aman tanrım, vurulacak. Niye gitmiyorsun?" diye haykırıyor. Bundan birkaç saniye sonra tren, tırın dorsesine çarparak alıp götürüyor.

250 METRE SONRA DURABİLDİ

Tren, aracı 250 metre sürükledikten sonra durabildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Rusya'da iki yük treni birbirine girdi: 2 ölü Rusya'da 2 yük treninin çarpışması sonucunda 2 makinist yaralanırken, 2 makinistte feci şekilde hayatını kaybetti.