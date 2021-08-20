Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransız gazeteci Brice Andlauer, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisi için çalışan Afganistan vatandaşlarını sattığını ileri sürdü. Andlauer, Fransız ordusunun eski Afgan çalışanlarına ulaştığını kaydederek, "Macron'un pazartesi akşamı yaptığı açıklamaya rağmen hiçbiri tahliye edilmemiş, hiçbiriyle irtibata dâhi geçilmemiş. Evlerine kapanmış bekliyorlar" dedi.

ORDU ENGELLİYOR

Gazeteci, Fransız Ordusunun Eski Çalışanları Derneğinin, koruma talep eden eski Afgan çalışanların listesini Fransa'nın Kâbil Büyükelçiliğine ilettiğini bildirdi. Andlauer "Ancak Savunma Bakanlığı, süreci bloke ediyor gibi görünüyor" yorumunu yaptı. Savunma Bakanı Florence Parly'nin 10 kadar Afgan çalışandan söz ettiğini belirten Brice Andlauer, "70'ten fazla koruma talep eden var, umarız tarih bu defa tekerrür etmez" diye konuştu.



İLK SUÇLAMA DEĞİL

Fransız Ordusunun Eski Çalışanları Derneği Başkanı Adel Abdul Raziq da benzer bir açıklamada bulunmuştu. Raziq, Fransız ordusunun eski Afgan çalışanlarını yüzüstü bıraktığını iddia etmişti. Bu durumdaki 80'e yakın kişinin vize beklediğini belirten Raziq, Fransız devletine devreye girme çağrısı yapmıştı.



NATO'dan Taliban'a çağrı: Tahliyelere izin ver NATO dışişleri bakanları, Afganistan'daki yetkili makamlara, tahliyeleri kolaylaştırma ve şiddete son verme çağrısı yaptı.



Macron'un partisi başarı gösteremedi Fransa'da yapılan bölgesel seçimlerin ilk turunda Macron'un partisi başarılı olamadı. Sandık çıkış anketlerine göre, LREM'in adayları ülkenin hiçbir bölgesinde seçimin ilk turunu önde bitirmedi. Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR) ülke genelinde yüzde 28,7 oy alarak seçimin ilk turunu önde tamamlayan parti oldu. Macron'un kurucusu olduğu iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) başarı sağlayamadı.