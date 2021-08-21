Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bu akşam saatlerinde gündeme düşen 'Fenerbahçe, Sörloth'u 15 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig'le anlaştı. Her an imza atılabileceği öğrenildi' haberi doğru değildir" denildi.

Sörloth bilmecesi sona erdi! Yeni adresi belli oldu Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin radarında olan Alexander Sörloth'un Marsilya'ya gideceği iddia edildi.

Uğurcan giderse Sörloth gelecek Gelecek sezon şampiyonluğa ulaşmak için güçlü bir kadro kurmaya çalışan Trabzonspor’da taraftarların hayalini süsleyen isim Alexander Sörloth’tan başkası değil.