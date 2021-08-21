Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadelede aşı ile korunma en önemli koşul olurken bu bağlamda Brezilya'da pes dedirten bir gelişme yaşandı. Alınan bilgiye göre, bir şahıs beş doz virüs aşısı oldu. Bununlada kalmayan adamın 6. asıyı yaptırmaya çalıştığı esnada gerçek ortaya çıktı.



2 CORONAVAC, 1 ASTRAZENCA, 2 DOZ BİONTECH

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında aşılamalar dünya genelinde hız kesmeden devam ederken, Brezilya’da bir şahsa 5 kez aşı yapıldığı ortaya çıktı. 12 Mayıs ve 21 Temmuz tarihleri arasında 2 Coronavac, 1 AstraZeneca ve 2 doz da Pfizer/BioNTech aşısı olmak üzere 5 kez aşılanan Brezilyalı, 16 Ağustos'ta 6’ncı dozu yaptırmaya çalıştığı sırada yakalandı. Kimliği açıklanmayan şahıs, yaklaşık 10 hafta içinde 5 doz aşıyı nasıl yaptırdığını ve aşı kartı kontrollerini nasıl atlattığını açıklamak için Savcılığa davet edildi. Brezilya Sağlık Bakanlığının olaya ilişkin araştırmaları ise sürüyor.

3 FARKLI SAĞLIK OCAĞINA GİTMİŞ

Brezilya medyasına yansıyan haberlerde, şahsın fazladan aşı yaptırabilmek için elektronik sistemin arızalanmasından yararlandığı ve 3 farklı sağlık ocağına gittiği öne sürüldü.

Brezilya’da 212 milyonluk nüfusun yüzde 58'ine en az bir doz, yüzde 25'ine de iki doz aşı uygulandı. Salgının başlangıcından bu yana 20 milyon 528 bin 99 vaka tespit edilen ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı da 573 bin 658’e ulaştı.

KKTC'de aşı karşıtları sokağa indi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) aşı karşıtları, turizm bölgesi Girne'de gösteri düzenledi.

Aşı olmadığı için günlerdir hastanede yaşam mücadelesi veriyor Antalya'da yaşayan 52 yaşındaki Alparslan Aslan ve ailesinden 12 kişi, bayram ziyareti esnasında koronavirüse yakalandı. Ailede 81 yaşındaki KOAH hastası ve 75 yaşındaki böbrek ve şeker hastası dahil aşılı olan herkes iyileşirken, sürekli aşı olmayı erteleyen Arslan, günlerdir hastanede makineye bağlı yaşam mücadelesi veriyor.