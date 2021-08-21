Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu baskısı sebebiyle İstifa eden Morales'in yerine geçen geçici Devlet Başkanı Anez darbe sırasında hayatını kaybeden sivillere soykırım uyguladığı suçlaması ile yargılanarak cezaevine gönderilmişti. Anez'in tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmeye kalkıştığı ortaya çıktı.

"SAĞLIK DURUMU STABİL"

Bolivya'da Kasım 2019’da dönemin Devlet Başkanı Evo Morales'in ordudan gelen baskı sonucu istifa etmesinin ardından geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenen Jeanine Anez’in tutuklu bulunduğu cezaevinde intihara girişiminde bulunduğu açıklandı. Bolivya Devlet Bakanı Eduardo del Castillo düzenlediği basın toplantısında, Anez'in cezaevinde kendine zarar verdiğini doğrulayarak, “Bolivya halkına, Anez’in günün erken saatlerinde kendine zarar vermeye çalıştığını üzülerek bildiriyorum. Kollarından birinde küçük çizikler var ama endişelenecek bir şey yok. Anez'in sağlık durumu stabil” ifadelerini kullandı.

Anez’in neden intihara teşebbüs ettiğini bilmediklerini belirten Eduardo del Castillo, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Anez’in Avukatı Norka Cuellar da müvekkilinin bileklerini keserek kendine zarar vermeye çalıştığını söyledi. Cuellar gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu, eski Geçici Devlet Başkanı’nın yardım çığlığı. Anez kendini rahat hissetmiyor, doktor hücresine geldiğinde onu kolunda kesiklerle buldu. Sol bileğinde 3 kesik var, kesikler dikilmiş" dedi.

NE OLMUŞTU?

Bolivya'da 20 Ekim 2019’da dönemin Devlet Başkanı Evo Morales'in kazandığı genel seçimlerin ardından muhalefet yanlıları hile yapıldığı iddiasıyla sokaklara dökülmüştü. Protestolar her geçen gün şiddetini arttırırken Bolivya ordusu Morales'e darbe tehdidinde bulunmuştu. Baskılara dayanamayarak 10 Kasım'da istifasını sunan Morales, siyasi sığınmacı olarak önce Meksika'ya sonra Arjantin'e gitmişti. İstifa eden Morales’in yerine geçici olarak Anez geçmiş, başlayan protesto gösterileri ve ardından yaşanan şiddet olaylarında resmi ölü sayısı 29 olarak açıklanmıştı. 18 Ekim 2020'de düzenlenen genel seçimlerde Morales'in adayı Luis Arce Catacora seçimden zaferle çıkmıştı.

Morales, desteklediği Catacora'nın seçimi kazanmasının sonra ülkeden ayrılışının 1. yılında ülkesine dönmüştü. Anez’e ise 2019’da Morales’e yönelik darbe sırasında hayatını kaybeden sivillere soykırım uyguladığı suçlaması yöneltildiği belirtilmişti.

Eski Bolivya Devlet Başkanı Anez ve 2 eski bakan hakkında önleyici tutuklama kararı çıkarıldı Bolivya'da eski Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği sürece ilişkin yürütülen soruşturmada, 13 Mart'ta gözaltına alınan eski geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez ile eski Enerji Bakanı Rodrigo Guzman ve eski Adalet Bakanı Alvaro Coimbra hakkında önleyici tutuklama kararı verildi.

Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales bir yıl sonra ülkesine dönüyor Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Ekim 2019'da düzenlenip iptal edilen ve sokak olaylarına neden olan seçimlerden sonra kaçmak zorunda kaldığı Bolivya'ya pazartesi döneceğini söyledi.