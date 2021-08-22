Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, ülkenin kuzeydoğusunda Pasifik Okyanusu kıyısında bulunan Fukuşima açıklarında yerel saatle 11.24'te deprem kaydedildi. 60 kilometre derinlikte kaydedilen 5,2 büyüklüğündeki deprem çevre eyaletlerde de hissedildi.
Fukuşima'da 5,2 büyüklüğünde deprem
22.08.2021 - 06:00 | Son Güncelleme: 22.08.2021 - 06:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Japonya'nın Fukuşima eyaleti açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : japonya fukuşima,fukuşima deprem,
800604 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/800604.aspx
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