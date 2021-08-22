Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Tennessee eyaletinde şiddetli yağış sel felaketine yol açtı. Humphreys County şerif ofisinden yapılan açıklamada, sel felaketinde 2’si çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin ise kayıp olduğu ifade edildi.

SON 28 YILIN EN ŞİDDETLİSİ

Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, son 28 yılın en şiddetli sel felaketinin yaşandığı belirtildi. Tennessee Acil Durum Yönetim Ajansı (TEMA) tarafından yapılan açıklamada, Waverly yakınlarındaki otoyolu sel sularının basması nedeniyle ulaşımda aksaklıklar olduğu kaydedildi.

10 BİN KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Yağışların etkili olduğu bölgelerde yaklaşık 10 bin kişi elektriksiz kalırken, telefon hatlarında da kesinti yaşandığı öğrenildi. TEMA, sel felaketi nedeniyle 3’üncü seviye olağanüstü hal ilan ederek, eyaletin orta kesimlerinde su basan otoyolların ve yaya yollarının kullanmaması için çağrıda bulundu.

Tennessee Ulusal Muhafızların tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki çalışmalara destek amacıyla 50 asker ve 1 helikopter sevk edildiği belirtildi.

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