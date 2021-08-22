Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan Lisa Brandon, Covid-19 salgınına iki oğlunu birden kurban verdi.

Jacksonville’de Aaron (35) ve Free Jaggi (41) kardeşler, birlikte Covid-19’a yakalandı ve hastanede yoğun bakıma alındı. Zatürreye de yakalanan kardeşler solunum cihazına bağlanırken Free suni olarak komaya sokuldu. Kardeşler enfeksiyonla mücadelede mağlup olarak 12 gün sonra 12 saat arayla öldü.

"BİR ANNE İÇİN EN KÖTÜ KABUSTU"

Bir anda iki oğlunu birden kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan anne Lisa Brandon, “Bir anne için en kötü kâbustu. Birlikte yaşıyorduk. Artık o evde duramam, taşınacağım” dedi.

5 sene önce de David isminde oğlunu kaybeden Brandon, iki çocuğunun da aşı olmadığını belirterek insanları aşı olmaya çağırdı.

Aşı olmadığı için günlerdir hastanede yaşam mücadelesi veriyor Antalya'da yaşayan 52 yaşındaki Alparslan Aslan ve ailesinden 12 kişi, bayram ziyareti esnasında koronavirüse yakalandı. Ailede 81 yaşındaki KOAH hastası ve 75 yaşındaki böbrek ve şeker hastası dahil aşılı olan herkes iyileşirken, sürekli aşı olmayı erteleyen Arslan, günlerdir hastanede makineye bağlı yaşam mücadelesi veriyor.

Brezilya’da pes dedirten aşı skandalı Brezilya'da bir şahsın, toplamda beş doz koronavirüs aşısı yaptırdığı altıncı aşıyı yaptırırken ortaya çıktı.