Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran’da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan İbrahim Reisi tarafından ülkenin yeni Dışişleri Bakanı olarak aday gösterilen Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran meclisinde konuştu. Abdullahiyan, milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, bir önceki hükümetin dış politikalarını eleştirerek yeni dönemde kendilerini nükleer anlaşmaya bağlamayacaklarını ancak yaptırımların kaldırılması için çalışmalara devam edeceklerini aktardı.

DIŞ POLİTİKADA STRATEJİ DEĞİŞİYOR

Abdullahiyan, Dışişleri Bakanlığının artık bir nükleer anlaşma Bakanlığı olmayacağını belirterek, “Yaptırımların kaldırılması ve etkisiz hale getirilmesi için çalışacağız. Ancak dış politikamızı nükleer anlaşmaya bağlamayacağız” ifadelerini kullandı.

ABD ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden ihyası için Avusturya’nın başkenti Viyana’da başlatılan nükleer müzakereleri sürdüreceklerini belirten Abdullahiyan, “Mantık çerçevesinde oluşturulan hiçbir müzakereden kaçmayız” dedi.

Abdullahiyan, yeni dönemde dış politika önceliklerinin Asya ve diğer komşu ülkeler olacağını belirterek, “Dış politikamız sadece bir bölge ya da alanla sınırlı olmayacak. Ancak İslam ülkeleri ve komşu ülkeler ile ilişkilerimizi güçlendireceğiz. Bazı ülkeleri dış politikada önceliğimiz olarak belirledik ve bu doğrultuda adımlar atacağız” ifadelerini kullandı.

Salgında bile nükleer silaha para ayırdılar Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) yeni bir raporuna göre, dünyanın dokuz nükleer silahlı devleti askerî cephaneliklerini küçülttü, ancak yüksek operasyonel alarmdaki silah sayısını artırarak kayıplarını telafi etti.

Dünyada nükleer silah sayısı azaldı, askeri stoklar arttı Nükleer silahlanma raporuna göre dünya genelinde nükleer silahların sayısı azalırken ordu stoklarındaki operasyonel durumdaki silahların sayısının arttığı açıklandı.

Ruhani'den Biden'a nükleer anlaşmanın hızla hayata geçirilmesi çağrısı İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Joe Biden'a nükleer anlaşmayı bir an önce hayata geçirmesi çağrısında bulundu.