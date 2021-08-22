Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin, İşgalci İsrail'in ablukası altında zor günler geçirmeye devam ediyor. Bu süreçle mücadele eden Filistin'e bir darbede Mısır'dan geldi. İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in olası Kahire ziyaretinden önce Mısır, tartışılan bir karar imza attı. Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı haline gelen Refah Sınır Kapısı, çift yönlü olarak kapatılacak.

İKİ YÖNLÜ KAPATILACAK

BAE basınında yer alan haberlerde, Mısır'ın, Hamas'ı protesto etmek için Gazze Şeridi'ndeki Refah Sınır Kapısı’nı bir sonraki duyuruya kadar kapatmaya karar verdiğini duyurdu. Filistin’in Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad Al-Bazm yaptığı açıklamada, Mısır makamları tarafından yarın her iki yönde Refah kapısının kapatılacağı konusunda bilgilendirildiklerini ifade etti. Mısır ise henüz konuya ilişkin resmi açıklama yapmadı.

İSRAİL GAZZE ŞERİDİ'NE SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan İsrail savaş uçakları, dün gece abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırısı düzenlemiş, Filistin direniş gruplarına ait mevzilerin hedef alındığı aktarılmıştı.

İsrail ordusundan Gazze'ye hava saldırısı İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

İsrail askerleri, 12 yaşındaki Filistinli çocuğu öldürdü İsrail askerlerinin zulmü durmadan devam ediyor, son olarak işgal altındaki Batı Şeria'da 12 yaşındaki Filistinli çocuğu vurarak öldürdüler.