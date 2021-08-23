Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan’daki durumun doğrudan Rusya’nın güvenliğini etkilediğini belirten Putin “Afganistan’daki militanların sığınmacı görünümünde ülkemize girmesini istemiyoruz” dedi. Ülkesine muhtemel göçmen akınına dikkat çeken Rus lider “Batı ve ABD, başka ülkelerden vize alana kadar sığınmacıların Orta Asya ülkelerine yerleştirilmesi konusunda ısrar ediyor. Kendilerine ise vizesiz bireyleri istemiyorlar. Bu, sorunu çözmek için tek kelimeyle onur kırıcı bir yaklaşım” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.