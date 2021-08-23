Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Kabil'den tahliye için son tarih olarak açıkladığı 31 Ağustos gününe kısa bir süre kala, Afganistan'ın dünyaya açılan kapısı olan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda tahliye operasyonları hız kazandı.

Havalimanında görev yapan güvenlik güçleri tahliye mesaisini gece gündüz sürdürüyor.

Afganistan'da görevli vatandaşlarını ve kendi bünyelerinde çalışan Afganları tahliye etmek için yoğun bir mesai yürüten güvenlik güçleri, tahliye işlemlerinde karışıklık yaşanmaması için çeşitli önlemler alıyor.

Havalimanında tahliye edecekleri kişilere, üzerinde barkod bulunan bileklik takan ABD askerleri, uçağa binmeden önce kişilerin bileğindeki barkodu okutarak sisteme kaydediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın başkenti Kabil'den 14 Ağustos'tan bu yana 28 bin kişinin tahliye edildiğini açıklamıştı.

AB Komisyonu Başkanı Leyen’den açıklama: “Taliban’ı tanımıyoruz" Avrupa Birliği Komisyonu Ursula von der Leyen, İspanya’da Afganların tahliye edildiği Torrejon de Ardoz askeri üssünde yaşanan tahliyeler hakkında konuştu. Leyen konuşmasında, “Taliban'ı tanımıyoruz, siyasi temasımız yok" dedi.

Taliban kapı kapı dolaşıyor Taliban’ın, ABD ve NATO güçleriyle çalışmış kişilerin peşine düştüğü, teslim olmak istemeyenlerin ailelerini hedef aldığı iddia edildi.

NATO'dan Taliban'a çağrı: Tahliyelere izin ver NATO dışişleri bakanları, Afganistan'daki yetkili makamlara, tahliyeleri kolaylaştırma ve şiddete son verme çağrısı yaptı.