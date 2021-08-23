Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan’ın başkenti Kabil’de tahliyeler devam ederken, liderler Afganistan’daki durumu görüşmeyi sürdürüyor. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve görüşmede Afganistan’ın ele alındığı aktarıldı.

Açıklamada, iki liderin Kabil Havalimanı’nda devam eden tahliye operasyonlarını tartıştığı ifade edilirken, liderlerin Afganistan politikasına ortak bir yaklaşım geliştirmede müttefikler ve ortaklarla yakın koordinasyonun öneminin altını çizdiği aktarıldı.

G7 LİDERLER TOPLANTISI ELE ALINDI

Açıklamada ayrıca, liderlerin yarın yapılacak olan sanal G7 liderler toplantısını ele aldığı belirtildi.

ABD açıkladı! Afganistan'dan 37 bin kişi tahliye edildi ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 14 Ağustos’tan bu yana Afganistan’ın başkenti Kabil’den 37 bin tahliye edildiğini açıkladı.

Almanya, Afganistan’daki tahliyelerin 31 Ağustos’tan sonra da devam etmesini istiyor Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Afganistan’da devam eden tahliyelere değinerek, Almanya'nın günlerdir Kabil Havalimanı’ndaki tahliyelerin 31 Ağustos'tan sonra da devam etmesi için seçenekler aradığını belirtti.