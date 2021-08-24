Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Roberta Metsola ile Maximos Sarayı'nda gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Miçotakis yaptığı açıkalamada, Avrupa'ya yeni göç akınlarının önlenmesi için Afganistan'a yakın ülkelerin Avrupa Birliği tarafından desteklenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

"GEÇMİŞTE GERİ ÇEVİRDİK, AYNI POLİTİKAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Afganistan'daki son gelişmelerle bağlantılı olarak yeni toplu göç akınlarının söz konusu olduğuna işaret eden Miçotakis, Yunanistan'ın bu konuda yaptıklarıyla "görevini yerine getirdiğini" savundu.

Miçotakis, "Göç cephesinde önemli tahriklerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. İnanıyorum ki, insan haklarına tamamen saygılı olarak Yunanistan'ın, aynı zamanda Avrupa'nın da olan sınırlarını koruyarak görevimizi yaptığımıza inanıyorum. Geçmişte benzer toplu göç akını girişimini geri çevirdik, gelecekte de aynı politikayı sürdüreceğiz" dedi.

Avrupa'nın yeni göç akınlarıyla karşı karşıya kalmaması için Afganistan'a yakın ülkelerin Avrupa Birliği tarafından desteklenmesi çağrısında bulunan Miçotakis, "Özellikle göç akınlarıyla ilgili olarak AB'nin Afganistan'a yakın ülkeleri desteklemesi Avrupa'ya ek göç akınları olmayacağını güvence altına almamız açısından önemli" diye konuştu.

TÜRKİYE İLE ORTAK ÇIKARLARIMIZ VAR

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon konuşmasına değinerek, "Göç akınlarının kısıtlanmasının Türkiye ve Yunanistan'ın yararına" olduğunu söyledi.

Başbakan Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum ve inanıyorum ki göç akınlarının mümkün olduğunca Afganistan'a yakın bölgelerde sınırlandırılmasının güvence altına alınmasında ortak çıkarlarımız var" dedi.

Metzola da Avrupa Parlamentosu'nun göç meselesiyle ilgili mesajının, bu konuda Avrupa'nın sorumluluğunu üstlenen ön cephedeki ülkelerin yanında olmaya devam edeceği şeklinde olduğunu belirtti.

Afganlar göç hikâyelerini anlattı: İran’da hırsızlar tüm paramızı aldı Ülkemize gelen Afgan aile “Bir oğlumuzu öldürdüler. Kızlarımızı alacaklardı, korktuk kaçtık” dedi. Bir diğer göçmen ise “İran’da hırsızlarla karşılaştık, tüm paramızı çaldılar” diye konuştu.

Yunanistan tarafından açılan ateş sonucu 2 göçmen yaralandı Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde, Yunanistan tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu Pakistan uyruklu 2 göçmen ayağından yaralandı.

Mehmetçik göçmen baskısına karşı 7/24 esaslı teyakkuzda İran’a en uzun sınıra sahip olan Van'da gündüz devriye ve gözetleme yapan kahraman Mehmetçik, sınır hattında yasa dışı geçişlere anında müdahale ediyor.