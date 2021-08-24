Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, bazı Filistinlileri gözaltına almak üzere Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Filistinlilerin baskına tepki göstermesi üzerine İsrail güçleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahalede bulundu. Filistinli gençler ise taş atarak karşılık verdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralanan 15 yaşındaki İmad Haşaş'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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