Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus Haber Ajansı TASS'ın haberine göre, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kabil'e giden Ukrayna tahliye uçağının kaçırıldığını duyurdu.

Bakan Yardımcısı Yenin tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'a giden Ukrayna uçağının, İran'a uçan kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığını bildirdi.

"SONRAKİ 3 TAHLİYE GİRİŞİMİMİZ DE BAŞARISIZ"

Yenin, "Uçağımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı, uçak resmen bizden çalındı. Ukraynalıları tahliye etmek yerine uçak İran'a gitti. Sonraki 3 tahliye girişimimiz de başarılı olamadı çünkü vatandaşlarımız havaalanına giremedi" diye konuştu.

Ukrayna, 16 Ağustos'ta Afganistan'dan 8'i Ukraynalı 80 kişiyi uçakla ülkeye getirdiklerini duyurmuştu. Ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Afganistan'dan 31'i Ukraynalı 83 kişiyi tahliye ettiklerini bildirdi.

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın Afganistan mesaisi: 650 kişiyi daha tahliye ettiler Avustralya Başbakanı Morrison, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanından Avustralya ve Yeni Zelanda Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ile birlikte 650 kişinin daha tahliye edildiğini duyurdu.

Kabil'den barkodlu tahliye Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda tahliye çalışmaları hızla devam ediyor.

ABD açıkladı! Afganistan'dan 37 bin kişi tahliye edildi ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 14 Ağustos’tan bu yana Afganistan’ın başkenti Kabil’den 37 bin tahliye edildiğini açıkladı.

Almanya, Afganistan’daki tahliyelerin 31 Ağustos’tan sonra da devam etmesini istiyor Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Afganistan’da devam eden tahliyelere değinerek, Almanya'nın günlerdir Kabil Havalimanı’ndaki tahliyelerin 31 Ağustos'tan sonra da devam etmesi için seçenekler aradığını belirtti.