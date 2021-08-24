Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan’da aşılama çalışmalarına hız kazandırmak ve Delta varyantının yayılmasını önlemek amacıyla alınan yeni önlem açıklandı.

Ülkede alınan kararla aşı olmayan kişiler için koronavirüs testlerinin ücretsiz uygulanmasının sonlandırılacağı bildirildi.

TEST BAŞI 10 EURO OLACAK

13 Eylül'de yürürlüğe girecek olan yeni önlemler kapsamında, aşılanmamış kişilerin mesleklerine bağlı olarak haftada bişr veya iki kez test yaptırma zorunluluğu oluşacağı bildirilirken, maaş ortalaması bin 100 euro olan ülkede test ücretlerinin 10 euro olacağı aktarıldı.

Yetkililer, 11 milyonluk ülkede yaklaşık altı milyon insanın en az bir doz koronavirüs aşısı olduğunu, ancak yeterli bağışıklığa ulaşmak için bir milyon kişinin daha aşı olmasının gerektiğini vurguladı.

AŞILILAR İÇİN ÜCRETSİZ TEST DEVAM EDECEK

Sağlık Bakanı Vassilis Kikilias, "Geçen yıl sonbahar aylarının aksine, bu sonbaharda herkes aşılanabilir" derken, "Koronavirüsle yaşıyor muyuz yoksa Rus ruleti mi oynuyoruz?" diye konuştu.

Kikilias, aşılı kişiler için ücretsiz testlerin devam edeceğini söyledi.

Yunanistan’da ilk koronavirüs salgınının görüldüğü Şubat 2020’den bu yana virüs nedeniyle 13 bin 422 kişi hayatını kaybetti.