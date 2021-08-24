Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taliban, yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını cevaplamak üzere basın toplantısı düzenledi. Kabil'de gerçekleştirilen basın toplantısında Sözcü Zabibullah Mücahid soruları cevapladı. Kabil Havaalanı'na dair soruları da cevaplayan Mücahid, Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istediklerine dikkat çekerek, havalanının koruması noktasında ise herhangi bir yabancı askere ihtiyaç duyulmadığını vurguladı.

PENCSIR'DE ÇATIŞMA İHTİMALİ YÜZDE 80"

Pencşir'dekilerin hayatlarının güvende olduğunu vurgulayan Mücahid, "Çabalarımız ciddi şekilde devam ediyor. Pencşir'de bir çatışmanın çıkmama ihtimali yüzde 80. Bu sorun büyük ihtimalle kısa sürede çözüme kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Mücahid, Pencşir'i kontrol eden gruplar tarafından bölgeye götürülen tüm askeri teçhizatın teslim edilmesini istedi.

"ESKİDEN KALAN LİSTEMİZ YOK HERKESİ AFFETTİK"

Taliban'ın kapı kapı dolaşarak eski yönetim çalışanlarını aradığı yönündeki iddialara da değinen Mücahid, "Ülkenin hiçbir yerinde kimse takip altında değil. Genel af ilan ettiğimiz için eskiden kalan listemiz yok ve geçmişteki her şeyi unuttuk." dedi.

Ordu ve polis kuvvetlerinin Taliban güçleriyle çalışacağını aktaran Mücahid, başkent Kabil'deki büyükelçiliklere güvende oldukları mesajının siyasi ofisleri aracılığıyla iletildiğini anımsattı.

Mücahid, Türkiye'nin Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nı işletmesi ve ülkede asker bulundurması konusunda, "Türkiye Müslüman bir ülkedir. Bu ülkenin hükümeti ve halkıyla iyi ilişkiler geliştirmek istiyoruz ancak Kabil Havaalanı'ndaki sorun çözülür çözülmez yabancı askerlere ihtiyacımız olmayacak." ifadelerini kullandı.

"YAKIN ZAMANDA AHUNZADE'Yİ GÖRECEKSİNİZ"

Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade'nin nerede olduğunun sorulması üzerine Mücahid, "Yakın zamanda kendisini göreceksiniz." dedi.

Mücahid, ülkedeki sağlık ve eğitim kurumlarının da faaliyetlerine yeniden başladığını ekledi.

Kabil'in kuzeyindeki Pencşir, ülkede Taliban'ın kontrolünde olmayan tek vilayet durumunda.

Taliban Sözcüsü: Tahliyeler 31 Ağustos'ta tamamlansın Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid tahliye konusunda kararlı olduklarını, ABD ile herhangi bir anlaşmaya varmadıklarını ve tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar tamamlanmasını istediklerini söyledi.

Taliban'ın giremediği Pencşir: Diyaloga da savaşa da hazırız Afganistan'da Taliban'ın kontrolüne almayı başaramadığı Pencşir vilayetindeki direniş güçlerinin üst düzey isimlerinden Fehim Deşti, Taliban'la sorunları müzakere ve diyalog yoluyla çözmeyi amaçladıklarını ancak savaşa da hazır olduklarını söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Leyen’den açıklama: “Taliban’ı tanımıyoruz" Avrupa Birliği Komisyonu Ursula von der Leyen, İspanya’da Afganların tahliye edildiği Torrejon de Ardoz askeri üssünde yaşanan tahliyeler hakkında konuştu. Leyen konuşmasında, “Taliban'ı tanımıyoruz, siyasi temasımız yok" dedi.