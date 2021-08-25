Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan'da Taliban'ın kontrolüne almayı başaramadığı Pençşir vilayetinde bekleyiş devam ediyor. Sovyet işgaline karşı direnen Pençşirli ünlü Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud'un liderliğini üstlendiği direniş güçlerinin Medya Sorumlusu Fehim Deşti, bölgedeki durumu değerlendirdi. Pençşir'deki durumun sakin olduğunu ifade eden Deşti “İnsanlar işlerinin başında. Devlet memurları işlerine gidip geliyor, esnaf çalışmalarına devam ediyor. Elbette muhtemel Taliban saldırılarına karşı da hazırlıklı olmak gerekiyor. Bu hazırlıklar da bir dereceye kadar mevcuttur” dedi.

TALİBAN KAPSAYICI HÜKÜMET İSTİYOR

Taliban ile direniş grupları arasında müzakere çabalarının sürdüğü bilgisini paylaşan Deşti, Afgan halkının geleceğini güvence altına alan ve sosyal adaleti sağlayan müzakerelerden yana olduklarını ve Afganistan'da bütün tarafların, partilerin ve aşiretlerin kabul ettiği ve dünya ile iyi ilişkileri olan kapsayıcı bir hükûmet kurulmasını istediklerini belirtti.

MÜZAKERE VE DİYALOG

Deşti şöyle konuştu: Meselenin diyalog ve müzakere yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz. Müzakere ve diyalog arıyoruz. Taraflar arasında doğrudan ve dolaylı mesajlar var ancak aynı zamanda savunmaya hazır durumdayız. Amacımız sadece Pençşir'i savunmak değil, bütün Afganistan coğrafyasını ve ülkemizin değerlerini korumaktır. Bu sebeple Taliban savaş ve şiddete devam edecek olursa biz kendimizi savunmaya hazırız.

Bu arada Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, Pençşir'de çatışma ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, sorunun yakında çözüleceğini ileri sürdü.