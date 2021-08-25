Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü, Londra merkezli "Imperial College" ile ortak yürüttüğü araştırmanın sonuçlarını yayımladı ve dünyada yaklaşık 1 milyar 300 milyon yüksek tansiyon hastası olduğunu açıkladı.

KALP-DAMAR HASTALIKLARINDA ÖLÜMLERİN ÜÇTE BİRİ YÜKSEK TANSİYON

Yüksek tansiyon, kan basıncının düzenli ölçümüyle kolaylıkla teşhisi konulabilen bir hastalık.

Üstelik düşük maliyetli ilaçlarla tedavisi de var. Ancak rapora göre hastaların yaklaşık yarısı hastalığının farkında değil. Teşhis konmadığı için tedavi de görmüyor.

Yüksek tansiyon, kalp rahatsızlığı, felç ve böbrek hastalığını tetikliyor.

2019'da 17 milyon 900 bin kişi kalp-damar hastalıklarından yaşamını yitirdi. Ölümlerin üçte birinde en önemli sebep yüksek tansiyon.

SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLER ETKİLİ

Araştırmada yüksek tansiyon hastası sayısının son 30 yılda çok az değiştiği görüldü. Ancak vakalar zengin ülkelerden düşük gelirli ülkelere kayıyor.

DSÖ yetkilisi, "Düşük gelirli ülkelerde durum alarm verici. Bu en ölümcül hastalıklardan biri. Sahra-altı Afrika'sının pek çok kesiminde, Güney Asya'nın bazı bölümlerinde, Büyük Okyanus'taki adaların bazılarında gerekli tedaviye ulaşılamıyor" dedi.

Genetik faktör kadar yaşam tarzı da yüksek tansiyon riskini artırıyor.

Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, alkol ve sigara tüketimi, kontrol altında tutulmayan diyabet ve aşırı kilo yüksek tansiyona davetiye çıkarıyor.

DSÖ uzmanları bu faktörleri "tsunami" olarak niteledi.

Yüksek tansiyon için de "sessiz katil" ifadesi kullanılıyor.