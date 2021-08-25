Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz, yaptığı açıklamada, Kabil’de Taliban'ın kontrolü ele almasının ardından ülkeyi terk etmek isteyenlerin Kabil havaalanından tahliyelerinin güvenlik gerekçesiyle durdurulduğunu belirtti.

Przydacz, Kabil’den tahliye edilen ve şu an Özbekistan’da bulunan grubun Polonya tarafından gerçekleştirilen son tahliye olduğunu vurguladı.

"DİPLOMAT VE ASKERLERİMİZİN HAYATLARINI RİSKE ATAMAYIZ"

Kararın ABD ve İngiliz yetkililere danışıldıktan sonra alındığı bilgisini paylaşan Przydacz, "Güvenlik durumuna ilişkin raporların uzunca analiz edilmesinden sonra, diplomat ve askerlerimizin hayatlarını daha fazla riske edemeyiz." ifadesini kullandı.

Polonya'nın kararı, ABD Başkanı Joe Biden’ın Kabil’deki tahliye uçuşlarını 31 Ağustos'ta sonlandırılacağını açıklamasının ardından geldi.