Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs, delta varyantıyla birlikte yeniden salgının seyrini zorlu bir aşamaya çekti. Bu durumla mücadele etmek isteyen ülkeler yeni kararlarla salgını yeniden kontrol altına almayı hedefliyor. ABD, söz konusu durum neticesinde tüm ordu personeline Covid-19 aşısı zorunluluğu getirdiğini açıkladı.

BİLDİRİ YAYIMLANDI

ABD Savunma Bakanı LIoyd Austin, ise geçtiğimiz haftalarda tüm Pentagon çalışanlarına gönderdiği bildiride, tüm ABD askerlerine en geç eylül ayı ortasına kadar Covid-19 aşısının zorunlu hale getirilmesinin planlandığını aktarmıştı. Bakanlık tarafından bugün yayınlanan bildiride hizmette bulunan tüm personeline Covid-19 aşısı olma zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

Bildiride, Amerikan ulusunu korumak için birliklerin sağlıklı ve hazırlıklı olmasına ihtiyaç duyulduğu vurgulanarak, bazı sağlık uzmanları ve askeri önderler ile görüşmeler yapılması ve Başkan Joe Biden’ın da destek olması sonrasında zorunlu Covid-19 aşısı uygulaması kararına varıldığı bildirildi.

İLK ZORUNLU AŞI UYGULAMASI DEĞİL

Hizmetteki personelin zorunlu aşılama uygulamasına alışkın olduğu ve kritik görevler gereği aşılamanın neredeyse ABD ordusu kadar eski olduğuna vurgu yapılan bildiride, Savunma Bakanlığının bu görevi yerine getirmek için aciliyetle, profesyonellikle ve şefkatle yerine getireceği belirtildi.

AŞILAMA HEMEN BAŞLATILACAK

Derhal başlaması planlanan zorunlu Covid-19 aşısı uygulaması ile Savunma Bakanlığının görevde bulunan ve hazırda olan tüm silahlı personeli ile Ulusal Muhafızlar içerisindeki tamamen aşılanmamış tüm personel aşılanacak.

KORONAYI ATLATANLAR DA AŞILANACAK

En az iki hafta önce tek dozluk aşılardan birini almış veya çift dozluk aşıların her iki dozu ile aşılanmış personel tam aşı programına sahip kabul edilecek ancak daha önce Covid-19 enfeksiyonu atlatmış personel tam aşılanmış sayılmayacak.

ONAYLI ASILAR KULLANILACAK

Uygulamada sadece ABD Gıda ve İlaç Yönetimi (FDA) tarafından onaylanmış aşılar kullanılacak. Daha önceden gönüllü olarak aşılanan tam aşı programına sahip kabul edilmesi için FDA onayı ya da Dünya Sağlık Örgütü Acil Kullanım Listesinde bulunan aşılardan birini almış olma şartı aranacak. Gönüllü olarak Covid-19 için klinik testlere katılan personel ise testler sonlanana kadar zorunlu Covid-19 aşısı uygulamasından muaf tutulacak.

Bildiride ayrıca, askeri personeli aşılanması ile birçok hayat kurtarılacağına değinilerek, her eyaletin askeri departmanları tarafından personelin zorunlu aşılanması hakkında düzenli olarak rapor vereceği bildirildi.

Çin'den ABD'de Covid'i politikleştiriyorsunuz suçlaması Çin hükümeti, ABD'yi koronavirüsün kökenine dair yapılan araştırmaları politikleştirmekle itham etti.

ABD'den dikkat çeken rapor: Aşısızlar için risk 29 kat daha fazla ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) yayımladığı yeni raporda, Covid-19'a karşı aşılanmamış kişilerin virüsle enfekte olma olasılığının aşılılara göre 5 kat, hastaneye yatma olasılığının ise 29 kat fazla olduğunu belirtti.