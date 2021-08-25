Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail, Filistin'de zulme devam ediyor. Filistinli vatandaşlar 15 yıldır devam eden İsrail ablukasının kaldırılması için Gazze'nin doğu sınırında gösteri yaptı. Gösteriye sert bir biçimde müdahale eden İsrail askerleri 14 kişiyi yaraladı.

15 YILDIR ABLUKA SÜRÜYOR

Filistinliler, 15 yıldır devam eden ablukanın kaldırılması için İsrail'e tepki göstermek amacıyla Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu sınırında protesto gösterisi düzenledi. İsrail güçleri, gösteriye katılan Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti.

14 KİŞİ YARALANDI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Han Yunus kentinin doğu sınırında düzenlenen barışçıl gösteride İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 14 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Bakanlık, yaralılardan 5 kişinin gerçek mermi ile yaralandığını aktardı.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu ise yaptığı açıklamada, halkımızın talepleri yerine getirilene kadar kitlelerin hareketinin ve halk faaliyetlerinin çeşitli şekillerde işgalci İsrail'e baskı yapmak için devam edeceğini vurguladı. Kanu, işgalci İsrail'in Filistin halkının mesajını anlaması gerektiğini ifade ederek, işgalin halkımızın taleplerine boyun eğip Gazze Şeridi'ndeki kuşatmayı kırmaktan başka seçeneği olmadığını belirtti.

İsrail güçleri Filistinlilere ait araziye zarar verdi İsrail güçleri, Filistinlilere ait 10 bin metrekarelik tarım arazisine zarar verdi.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında 15 yaşındaki Filistinli bir çocuk yaşamını yitirdi.