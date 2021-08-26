Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, G-7 liderleri ile Afganistan'ı görüştü. Ardından Beyaz Saray'da gazetecilerin karşısına çıkan Biden, son on günde katettikleri yol hakkında müttefiklerine bilgi verdiğini aktararak "70 bin 700 kişinin Afganistan'dan çıkmasına yardım ettik. Temmuz sonundan bu yana ise 75 bin 900 kişinin tahliyesini gerçekleştirdik" dedi.

Biden, tahliyeler ve Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin ise "Şu anda süreci 31 Ağustos'a kadar tamamlama yolundayız. Ne kadar erken çıkarsak o kadar iyi. Operasyonda geçen her gün, askerlerimize daha çok risk oluşturuyor ancak bu sürecin 31 Ağustos'a kadar tamamlanması Taliban'ın bizimle iş birliğini sürdürmesine, tahliye edeceğimiz insanların havalimanına erişimini sağlamasına ve operasyonlarımızı engellememesine bağlı" dedi.

Afganistan'da daha uzun kalmaları durumunda güvenliklerinin tehlikeye düşeceğini belirten Biden, Afganistan'daki DEAŞ bağlantılı grupların Kâbil Havalimanına saldırabileceğine dair endişeleri olduğunu aktardı. Biden, G-7 liderleri ile Taliban'a karşı ortak bir yaklaşım benimsemek konusunda da mutabık kaldıklarının altını çizerek, aynı şekilde insani yardım ve mülteciler konusunda da ortak çalışmalar yürütüleceğini söyledi. Afganistan'ın yeniden bir "terör üssü" olmasını engellemek için gerekli bütün adımları atacaklarını vurgulayan Biden, ABD'nin şu anda kendileriyle çalışan binlerce Afgan'ı yeniden yerleştirmek için çalıştığını dile getirdi.

Afganistan’dan son 24 saatte 19 bin kişi tahliye edildi ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afganistan'da tahliye operasyonlarının hız kesmeden devam ettiğini ve 31 Ağustos tarihine kadar insanları tahliye etmeye devam edeceklerini belirterek, son 24 saatte 19 bin kişinin Afganistan’dan tahliye edildiğini duyurdu.

Merkel: “ABD olmadan tahliyelere devam edemeyiz” Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan’daki tahliye operasyonlarına değinerek, “ABD olmadan tahliyelere devam edemeyiz” dedi.