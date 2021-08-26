Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da sigarayı bırakmaya çalışan kadınlı erkekli 35.000 sigara tiryakisi üzerinde araştırma yapıldı.

Bu tiryakilerde ortalama günlük sigara tüketimi kadınlarda 23, erkeklerde 27’ydi. Ama 35.000 kişiden erkeklerde yüzde 55, kadınlarda yüzde 52’si sigarayı bırakabildi.

Üstelik, kadınlarda nikotin bağımlılığı yüzde 56, erkeklerde yüzde 60’tı. Bunlara rağmen kadınların niçin sigarayı erkeklere göre daha zor bıraktıkları belli değil.

Sağlık uzmanları anksiyete, depresyon ve diğer risk faktörlerinin kadınlarda daha yaygın olduğunu, sigarayı bırakmalarının zor olmasında bunun etkili olabileceğini ifade ediyor.